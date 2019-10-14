Как учитель музыки оставил работу и стал грузчиком — видео

Видео, где сотрудники "Тазалыка" исполняют песню, набрало десятки тысяч просмотров и сотни комментариев в соцсетях. Пользователей покорил бархатный голос грузчика Адилета.

Как живет один из самых талантливых сотрудников городских служб Бишкека — работник муниципального предприятия "Тазалык" Адилет Туратбек уулу, узнал Sputnik Кыргызстан.

По профессии он учитель музыки и пару лет преподавал в школах, но оставил это занятие из-за маленькой зарплаты.

Адилет признался, что был шокирован тем, сколько людей посмотрели видео с ним.

"Мне начали звонить и писать друзья — говорили, что это видео гуляет во всех соцсетях... В тот день мы с коллегой шли мимо парка. Вспомнили, что там есть пианино, подошли и сыграли. Видео записали для себя, не думали, что получим столько комментариев", — сказал Туратбек уулу.

"Из-за того что нет работы, многие едут в Россию и другие страны. Я тоже думал над этим, но мне сказали, что в "Тазалык" нужны грузчики, зарплата — 18-20 тысяч сомов. По-моему, это очень неплохо", — отметил Адилет.

В "Тазалык" молодой человек устроился несколько месяцев назад. До того этого он работал в небольшой компании.

Он заявил, что за первые недели работы возненавидел полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки.

"Большая часть мусора — то, что остается от перекусов. Много отходов оставляют и швейные фабрики. Пока непонятно, как объяснить людям, что нужно быть чистоплотнее и думать об экологии. Пока мы просто убираем... Минусы есть в каждой работе, моя не исключение, но сейчас мне нравится, где и с кем я работаю", — признался собеседник.

Хотя сегодня Адилет не преподает музыку школьникам, он планирует развиваться как музыкант. Муниципальный работник играет на пианино и гитаре, поет и читает рэп, а также записывает собственные песни.