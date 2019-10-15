Массовый прыжок парашютистов в Сочи - видео

Как двадцать семь бесстрашных спортсменов-парашютистов установили мировой рекорд в Сочи - в нашем видео!

Участники ежегодного фестиваля бейсджампинга BASE days 2019 в Сочи совершили прыжок с самого длинного подвесного моста в России.

Смотрите на видео, как 27 спортсменов установили мировой рекорд, одновременно спрыгнув с высоты 207 метров.

Пятьдесят участников из России, Бразилии и Британии, Дании, Индии, США и Турции совершили 800 акробатических показательных прыжков.

Предыдущий мировой рекорд по самому массовому бейс-прыжку был установлен в 2018 году также в Сочи. Тогда 26 профессиональных бейсеров спрыгнули с парашютами с самого длинного пешеходного подвесного моста в России.