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Массовый прыжок парашютистов в Сочи - видео

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© video : @e_katerina_

Как двадцать семь бесстрашных спортсменов-парашютистов установили мировой рекорд в Сочи - в нашем видео!

Участники ежегодного фестиваля бейсджампинга BASE days 2019 в Сочи совершили прыжок с самого длинного подвесного моста в России.

Смотрите на видео, как 27 спортсменов установили мировой рекорд, одновременно спрыгнув с высоты 207 метров.

Пятьдесят участников из России, Бразилии и Британии, Дании, Индии, США и Турции совершили 800 акробатических показательных прыжков.

Предыдущий мировой рекорд по самому массовому бейс-прыжку был установлен в 2018 году также в Сочи. Тогда 26 профессиональных бейсеров спрыгнули с парашютами с самого длинного пешеходного подвесного моста в России.

Теги:
Спортсмен, рекорд, Сочи, Сочи, видеоролик, Видео



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