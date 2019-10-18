Юных победителей встречали по-взрослому — трогательное видео из аэропорта

Юные боксеры доказали, что Узбекистан - лидер в этом виде спорта. Победителей и призеров азиатского первенства на родине встречали со всеми почестями.
В честь юниоров играли музыканты, в столичном аэропорту расстелили красную дорожку, а самим виновникам торжества вручили букеты цветов.
Победителей поздравил председатель федерации бокса республики, а также именитые спортсмены. Среди встречающих, к примеру. был всемирно известный футбольный арбитр, а ныне вице-президент АФУ Равшан Ирматов.
Как встречали триумфаторов ЧА, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.