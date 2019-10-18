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Юных победителей встречали по-взрослому — трогательное видео из аэропорта

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik Узбекистан

Юниорская сборная Узбекистана по боксу с триумфом вернулась из ОАЭ. Спортсмены завоевали 20 медалей, восемь из которых высшей пробы.

Юные боксеры доказали, что Узбекистан - лидер в этом виде спорта. Победителей и призеров азиатского первенства на родине встречали со всеми почестями.

В честь юниоров играли музыканты, в столичном аэропорту расстелили красную дорожку, а самим виновникам торжества вручили букеты цветов.

Встреча юниорской сборной Узбекистана по боксу
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча юниорской сборной Узбекистана по боксу

Победителей поздравил председатель федерации бокса республики, а также именитые спортсмены. Среди встречающих, к примеру. был всемирно известный футбольный арбитр, а ныне вице-президент АФУ Равшан Ирматов.

Встреча юниорской сборной Узбекистана по боксу
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча юниорской сборной Узбекистана по боксу
Юноши и девочки, не скрывали радости, но при этом выглядели смущенными - для них такой прием - большая честь.

Как встречали триумфаторов ЧА, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.




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