20:52 19 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск
Видео

Красотки без макияжа: Sputnik застал участниц "Мисс Планета" в постели – видео

Получить короткую ссылку
32 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
video : Sputnik / Shota Nozadze, Alex Shlamov
Sputnik Узбекистан

Грузия уже в пятый раз принимает международный конкурс таланта и красоты "Мисс и Мистер Планета – 2019". Смотрите в видеосюжете Sputnik, как красавицы готовятся к финалу.

Тбилиси собрал финалисток из 15 стран мира, чтобы выбрать лучшую. Участники из Грузии, Албании, Азербайджана, Румынии, Италии, Испании, Индии, Южной Африки и других стран будут демонстрировать жюри свои красоту и уникальные способности.

Модель Нигина Фахриддинова
© Instagram / niginafaxriddinova
Узбекистанка впервые поедет на конкурс красоты Miss Intercontinental

В рамках конкурса, все красавицы уже успели посетить красивейший регион Грузии - Кахети, где ознакомились с местной кухней и достопримечательностями. При этом модели не переставали готовиться к конкурсу, участвовали в фотосессиях и встречались с представителями СМИ.

Финальное шоу конкурса "Мисс и Мистер Планета - 2019" состоится вечером 19 октября в Тбилиси.

Музыкально шоу оформят популярные грузинские исполнители Верико Турашвили и Маркус Метревели.




Еще видео

Главные темы

  • Центральный банк Узбекистана
    ЦБ оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне

    При принятии решения ЦБ исходил из необходимости применения осмотрительного подхода к дальнейшему повышению ставок и обеспечения финансовой стабильности коммерческих банков.

    68
  • Погибли в движении - страшное ДТП в Навои

    В результате взрыва, сам водитель, и его пассажир, 1987 года рождения погибли на месте. Еще одна пассажирка 1937 года рождения в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение больницы Конимехского района Навоийской области.

    110
  • Деньги
    Обещали визу в Америку - получили тюремный срок

    В Ташкенте двое мужчин под предлогом оформления визы в США обманули несколько человек, но вскоре были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.

    129

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцующий фонтан в центре МДЦ Tashkent City
Парк Tashkent City: самые яркие детали и уникальные объекты
Красотки без макияжа: Sputnik застал участниц Мисс Планета в постели – видео
Красотки без макияжа: Sputnik застал участниц "Мисс Планета" в постели – видео
Статистика выезжающих за рубеж узбекистанцев
Кто, куда и зачем выезжает из Узбекистана - статистика



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054