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Круче любого шоу: эффектные разряды молний – видео

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Youtube / CGTN
Sputnik Узбекистан

Среди нас много тех, кто до смерти боится грозы, но есть и счастливчики, которые могут любоваться танцами молний и не вздрагивать от каждого раската грома.

Вот, к примеру, на днях природа подарила настоящее шоу жителям одной из японских префектур. Смельчаки сделали эффектные видео непогоды и поделились ими в Сети.

Скорее смотрите захватывающий ролик!

Теги:
Видео, небо, гроза



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