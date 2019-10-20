Круче любого шоу: эффектные разряды молний – видео

Вот, к примеру, на днях природа подарила настоящее шоу жителям одной из японских префектур. Смельчаки сделали эффектные видео непогоды и поделились ими в Сети.
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Среди нас много тех, кто до смерти боится грозы, но есть и счастливчики, которые могут любоваться танцами молний и не вздрагивать от каждого раската грома.
Вот, к примеру, на днях природа подарила настоящее шоу жителям одной из японских префектур. Смельчаки сделали эффектные видео непогоды и поделились ими в Сети.
Скорее смотрите захватывающий ролик!
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