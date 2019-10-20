Круче любого шоу: эффектные разряды молний – видео

Сырга Камчыбекова девять лет проработала в магазине элитной косметики в Дубае. Она рассказала об изнанке жизни местных дам. "Они даже не спрашивали, что сколько стоит. Для них не проблема потратить за раз несколько тысяч долларов", — откровенничает она.

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