Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД – видео

"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", — заявил Сергей Шойгу.

Он считает, что соглашение перестало соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, а также восстановления Россией оборонного потенциала и расширения сотрудничества между двумя странами.

Министр также высказал предположение, что США могут развернуть запрещавшиеся ДРСМД средства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, в свою очередь, спровоцирует рост напряженности, а государства, которые дадут согласие на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, станут заложниками политики Вашингтона.

Москва против такого сценария, подчеркнул Шойгу.