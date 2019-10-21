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Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД – видео

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Sputnik Узбекистан

Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник выступил на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", — заявил Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин о создании ракет средней и меньшей дальности: будем над этим работать
Он считает, что соглашение перестало соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, а также восстановления Россией оборонного потенциала и расширения сотрудничества между двумя странами.

Министр также высказал предположение, что США могут развернуть запрещавшиеся ДРСМД средства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, в свою очередь, спровоцирует рост напряженности, а государства, которые дадут согласие на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, станут заложниками политики Вашингтона.

Москва против такого сценария, подчеркнул Шойгу.

Теги:
безопасность, Видео, США, Россия, Сергей Шойгу



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