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Пастбища, леса и инновации: как мир собирается спасать Приаралье - видео

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Sputnik / Мария Науменко
Sputnik Узбекистан

В Нукусе прошла международная конференция "Приаралье – зона экологических инноваций и технологий". Более 300 экспертов из почти 40 стран обсудили, как можно спасти регион, в котором произошла экологическая катастрофа из-за высыхания Аральского моря.

Мероприятие организовал Госкомитет по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии) Узбекистана при поддержке Международного фонда спасения Арала, ООН и ЕС.

Как мир собирается спасать и восстанавливать Приаралье – рассказываем в нашем видео.




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