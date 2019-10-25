Пастбища, леса и инновации: как мир собирается спасать Приаралье - видео

Мероприятие организовал Госкомитет по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии) Узбекистана при поддержке Международного фонда спасения Арала, ООН и ЕС.
Как мир собирается спасать и восстанавливать Приаралье – рассказываем в нашем видео.
В Нукусе прошла международная конференция "Приаралье – зона экологических инноваций и технологий". Более 300 экспертов из почти 40 стран обсудили, как можно спасти регион, в котором произошла экологическая катастрофа из-за высыхания Аральского моря.
Мероприятие организовал Госкомитет по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии) Узбекистана при поддержке Международного фонда спасения Арала, ООН и ЕС.
Как мир собирается спасать и восстанавливать Приаралье – рассказываем в нашем видео.
Конор Макгрегор приехал в Москву и начал пресс-конференцию с очередных оскорблений Хабиба Нурмагомедова.
В самый неподходящий момент у ноги мужчины оказывается маленькая девочка, которая тут же спотыкается. Смотрите видео!
Два российских ракетоносца Ту-160 совершили беспосадочный перелет в Южно-Африканскую Республику, преодолев за 13 часов более 11 тысяч километров.
Цифровизация экономики и создание искусственного интеллекта – главные темы прошедшего в инновационном центре "Сколково" форума "Открытые инновации–2019".
Наибольший вклад в прирост ВВП внесли промышленность и строительство, а объем строительных работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 19,3%.
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Картина Александра Шевченко "Баба с ведрами", пострадавшая во время ЧП в нукусском музее им. И.В. Савицкого, может вернуться в экспозицию уже в следующем году.
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