Пастбища, леса и инновации: как мир собирается спасать Приаралье - видео

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ВВП Узбекистана за 2019 год составил 361,8 трлн сумов Наибольший вклад в прирост ВВП внесли промышленность и строительство, а объем строительных работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 19,3%. 118

Названа дата следующего заседания глав правительств СНГ Узбекистан в 2020 году будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств. Премьер-министры СНГ соберутся на очередной саммит в Ташкенте 29 мая. 91