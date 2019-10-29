Трамп "назначил" Зеленского новым президентом России — видео

Американский лидер оговорился, когда комментировал стенограмму его разговора с президентом Украины. На ошибку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл.
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Американский лидер оговорился, когда комментировал стенограмму его разговора с президентом Украины. На ошибку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл.
Подробнее смотрите в нашем видео.
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