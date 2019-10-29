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Трамп "назначил" Зеленского новым президентом России — видео

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Президент США Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".

Американский лидер оговорился, когда комментировал стенограмму его разговора с президентом Украины. На ошибку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл.

Подробнее смотрите в нашем видео.

Теги:
Россия, Россия, Украина, Украина, скандальное видео, видеоролик, Видео, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Трамп, Владимир Путин



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