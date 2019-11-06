От Регистана по всему Самарканду: как полумарафон объединил всех - видео

Международный полумарафон собрал в Самарканде самую разную публику. Участниками стали как профессиональные спортсмены и звезды шоу-бизнеса, так и те, кто просто решил проверить свои силы.

Победители получили денежные призы, а вырученные средства направят на театральную постановку, доступную для незрячих людей. Она предусматривает использование тифлокомментирования. Для этого будет приобретено необходимое оборудование, а также организовано обучение специалистов.

В ходе подготовки к полумарафону Фонд развития культуры и искусства провел исследование, посвященное проблеме инклюзивности: были проведены тренинги и мониторинги в театрах, музеях и библиотеках Узбекистана.

О том как проходил марафон - в нашем видео.