Узбекистанцы тапочками сыграли хит Шакиры на шоу талантов – видео

Узбекская группа Blueman выступила на Международном конкурсе талантов Central Asia’s Got Talent ("Центральная Азия ищет таланты") с необычным номером: ребята исполнили песни Shakira – Waka Waka и Europe - The Final Countdown. Для этого музыкантам понадобились всего лишь тапки и пластиковые трубы.

Отмечается, что свою версию верофона узбекистанцы изобрели самостоятельно, а шоу талантов стало для них возможностью продемонстрировать свое изобретение всему миру.

Got Talent – формат телеконкурсов, созданный британским продюсером Саймоном Кауэллом. Первое шоу талантов прошло в США (называлось America’s Got Talent ) в 2006-м. К 2014 году подобные передачи выходили уже в 58 странах. Таким образом формат телеконкурсов Got Talent стал самым успешным телевизионным форматом в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.

Central Asia’s Got Talent – шоу талантов, запущенное специально для жителей Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Как заявляют организаторы конкурса Central Asia’s Got Talent, передача "дает шанс обычным людям из Центральной Азии показать свои уникальные способности, вне зависимости от их возраста и рода таланта". Победителю шоу обещают славу, признание миллионов зрителей и крупный денежный приз. К слову, он составит 10 миллионов тенге.