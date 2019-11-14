Мусор из океана и игрушки: в Кении основали уникальный экобизнес - видео

Африка всегда такая непредсказуемая и разнообразная. Даже кенийская компания по переработке сырья Ocean Sole работает по-особому — производит яркие игрушки и произведения искусства из шлепанцев, вымываемых на берег Индийского океана.

Согласно оценкам экологов, ежегодно до семи миллиардов тонн отходов сбрасывается в Мировой океан, и это стало уже настоящим бедствием.

По словам основателя компании Ocean Sole Джулии Черч, которая также специализируется в сфере защиты окружающей среды, идея начать экобизнес ей пришла во время наблюдений за детьми кенийских бедняков, которые играли с выброшенными на пляж "вьетнамками". Ребятишки делали из них игрушки и кораблики.

На этой волне и родился бизнес на грани экологической деятельности и искусства. Теперь компания Ocean Sole ежегодно перерабатывает 400 000 шлепанцев (50 тонн пластиковых отходов) из океана и обеспечивает работой 50 талантливых художников и еще сотню других сотрудников. На вырученные деньги компания помогает сотням нуждающимся.

В видео можете сами увидеть, какие чудесные, яркие игрушки и произведения искусства получаются из переработанных шлепанцев. При этом ежегодный оборот компании Ocean Sole составляет около 150 тысяч долларов.