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Мусор из океана и игрушки: в Кении основали уникальный экобизнес - видео

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Sputnik Узбекистан

Африка всегда такая непредсказуемая и разнообразная. Даже кенийская компания по переработке сырья Ocean Sole работает по-особому — производит яркие игрушки и произведения искусства из шлепанцев, вымываемых на берег Индийского океана.

Согласно оценкам экологов, ежегодно до семи миллиардов тонн отходов сбрасывается в Мировой океан, и это стало уже настоящим бедствием.

По словам основателя компании Ocean Sole Джулии Черч, которая также специализируется в сфере защиты окружающей среды, идея начать экобизнес ей пришла во время наблюдений за детьми кенийских бедняков, которые играли с выброшенными на пляж "вьетнамками". Ребятишки делали из них игрушки и кораблики.

На этой волне и родился бизнес на грани экологической деятельности и искусства. Теперь компания Ocean Sole ежегодно перерабатывает 400 000 шлепанцев (50 тонн пластиковых отходов) из океана и обеспечивает работой 50 талантливых художников и еще сотню других сотрудников. На вырученные деньги компания помогает сотням нуждающимся.

В видео можете сами увидеть, какие чудесные, яркие игрушки и произведения искусства получаются из переработанных шлепанцев. При этом ежегодный оборот компании Ocean Sole составляет около 150 тысяч долларов.

Теги:
Экологическая акция, экология, видеоролик, Видео



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