За сколько в Москве продали водительские права на все виды транспорта

В российской столице на аукционе ушли с молотка водительские права Леонида Ильича Брежнева. Документы генсеку и талон предупреждений 43 года назад подарил тогдашний министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков.

Документы — водительское удостоверение на право управления всеми видами транспорта от мотоцикла до автобуса, генсеку СССР были выданы 10 декабря 1976 года - в 70-летний юбилей Брежнева. Такой подарок Леониду Ильичу сделал глава МВД Щёлоков.

Личные вещи и бумаги долгие хранились на даче, но после распада Союза попали в частные руки.

Известно, что генсек был заядлым автомобилистом и имел коллекцию автомобилей. Впрочем на талоне предупреждений ни одной отметки о нарушениях ПДД нет.

Во сколько исторический документ обошлись новому владельцу – смотри в нашем видео.