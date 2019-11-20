Балет на шахматной доске: как "Распутин" покорил Ташкент

Уникальная постановка хореографа Юки Ойши посвящена жизни и гибели Григория Распутина с и судьбе семьи последнего русского царя. Это не классический балет, а современное многогранное полотно, объединившее в себя сразу несколько видов искусства.

Большой зал театра имени Алишера Навои не смог вместить всех желающих посмотреть эту постановку, поэтому для зрителей была организована еще и прямая трансляция прямо на фасаде здания.

Публика по достоинству оценила смелый хореографический эксперимент японского постановщика. Многие отмечали и музыку, и энергетику, которая исходила от героев.

"даже через экран чувствуется эта энергетика Полунина, а сольные партии - это вообще что-то невероятное", — заметила одна из жительниц Ташкента после премьеры, наблюдавшая за спектаклем на улице.

Сам исполнитель главной роли, танцовщик Сергей Полунин, признался, что это уникальная постановка, вобравшая в себя сразу несколько видов искусства, что должно понравиться зрителю. Постановку уже оценили в Москве и Лондоне.

Как прошла премьера всемирно известного спектакля в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.