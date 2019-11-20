Балет на шахматной доске: как "Распутин" покорил Ташкент

Большой зал театра имени Алишера Навои не смог вместить всех желающих посмотреть эту постановку, поэтому для зрителей была организована еще и прямая трансляция прямо на фасаде здания.
Публика по достоинству оценила смелый хореографический эксперимент японского постановщика. Многие отмечали и музыку, и энергетику, которая исходила от героев.
"даже через экран чувствуется эта энергетика Полунина, а сольные партии - это вообще что-то невероятное", — заметила одна из жительниц Ташкента после премьеры, наблюдавшая за спектаклем на улице.
Как прошла премьера всемирно известного спектакля в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.