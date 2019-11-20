22:54 20 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Видео

Балет на шахматной доске: как "Распутин" покорил Ташкент

Получить короткую ссылку
1 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik Узбекистан

Уникальная постановка хореографа Юки Ойши посвящена жизни и гибели Григория Распутина с и судьбе семьи последнего русского царя. Это не классический балет, а современное многогранное полотно, объединившее в себя сразу несколько видов искусства.

Большой зал театра имени Алишера Навои не смог вместить всех желающих посмотреть эту постановку, поэтому для зрителей была организована еще и прямая трансляция прямо на фасаде здания.

Публика по достоинству оценила смелый хореографический эксперимент японского постановщика. Многие отмечали и музыку, и энергетику, которая исходила от героев.

"даже через экран чувствуется эта энергетика Полунина, а сольные партии - это вообще что-то невероятное", — заметила одна из жительниц Ташкента после премьеры, наблюдавшая за спектаклем на улице.

Танцовщик Сергей Полунин
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Танцовщик Сергей Полунин о тайне Распутина и своих узбекских корнях
Сам исполнитель главной роли, танцовщик Сергей Полунин, признался, что это уникальная постановка, вобравшая в себя сразу несколько видов искусства, что должно понравиться зрителю. Постановку уже оценили в Москве и Лондоне.

Как прошла премьера всемирно известного спектакля в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Показ одежды от компании BBS
Шелковый ряд: как выглядит и чем пахнет настоящий шелк
Балет на шахматной доске: как Распутин покорил Ташкент
Балет на шахматной доске: как "Распутин" покорил Ташкент
Кто готов стать депутатом
Кандидаты в депутаты Олий Мажлиса: кто они?



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться