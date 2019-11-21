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Хабиб Нурмагомедов с трудом пробился через толпу фанатов в Ташкенте — видео

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Sputnik Узбекистан

Чемпион UFC в суперлегком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Узбекистан, где 23 ноября пройдет турнир, на котором выступит его брат Умар. Встречать спортсмена пришли тысячи болельщиков и сотни журналистов, так что гость не без труда пробрался к машине.

Хабиба Нурмагомедова в Узбекистане прекрасно знают и многие болеют за него во время поединков. Когда же звезда боев без правил прибыл в Ташкент, сотни поклонников, несмотря на поздний час, приехали в аэропорт, чтобы воочию увидеть живую легенду.

Когда он сошел с трапа, то был ошеломлен столь бурным приветствием - карнаи, сурнаи, узбекские флаги и сотни камер и смартфонов. Привыкший к такому вниманию спортсмен был явно удивлен.

Сопровождавшие его чиновники и охрана с трудом смогла провести гостя к автомобилю. На улице толпа долго скандировала "Хабиб! Хабиб!", пока кортеж с Нурмагомедовым не скрылся за поворотом.

Чемпион Gorilla Fighting Championship (GFC) в полулегком весе Умар Нурмагомедов во время пресс-конференции бойца смешанного стиля, чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве.
© Sputnik / Нина Зотина
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В Ташкенте на 23 ноября запланирован вечер боев GFC20, на котором брат Хабиба — Умар Нурмагомедов — выйдет на ринг против Брайана Гонсалеса. Прежний соперник россиянина — узбекистанец Никита Чистяков из-за болезни не сможет принять участия в поединке.

Как Узбекистан встретил российского кумира, смотрите на видео Sputnik Узбекистан

Теги:
Умар Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов, Ташкент, Узбекистан



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