Хабиб Нурмагомедов с трудом пробился через толпу фанатов в Ташкенте — видео

Хабиба Нурмагомедова в Узбекистане прекрасно знают и многие болеют за него во время поединков. Когда же звезда боев без правил прибыл в Ташкент, сотни поклонников, несмотря на поздний час, приехали в аэропорт, чтобы воочию увидеть живую легенду.
Когда он сошел с трапа, то был ошеломлен столь бурным приветствием - карнаи, сурнаи, узбекские флаги и сотни камер и смартфонов. Привыкший к такому вниманию спортсмен был явно удивлен.
Сопровождавшие его чиновники и охрана с трудом смогла провести гостя к автомобилю. На улице толпа долго скандировала "Хабиб! Хабиб!", пока кортеж с Нурмагомедовым не скрылся за поворотом.
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