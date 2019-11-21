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Гаспарян: в мире не хватит галоперидола, чтобы угомонить Украину – видео

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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил РФ в "варварском отношении" к кораблям, задержанным в Керченском проливе. По его словам, россияне "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

"Я считаю, что мы все должны покаяться и возместить украинцам невиданную потерю. Нельзя так поступать с этой страной. Понимаете, ведь прежде чем обнаружить пропажу святого, они горевали из-за того, что с кораблей свинтили ручки, разболтали моторы. Мы-то по-другому не можем! Орда, что тут поделаешь. Исторический принцип "три дня на разграбление" никто не отменял", — с улыбкой отметил политический эксперт Армен Гаспарян.

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Он предложил не только покаяться за содеянное, но еще запустить в соцсетях хештег "Я/Мы украинский унитаз". 

"Покажем, так сказать, нашу солидарность с хутором и вместе будем горевать. Понимаете ли вы, как себя сейчас чувствует среднестатистический депутат Верховной Рады, у которого диарея? Он ведь лишен объекта своего поклонения", — сказал Гаспарян.

"Предъявить инфернальному Мордору кражу унитазов — это смешно! И низко, — заявил он. — Можно было бы поступить элегантнее и сказать, что пропало джакузи и что-нибудь к нему".

"Когда я вижу в украинской печати заголовок "Зеленский заставит Путина ответить за унитаз", я понимаю, что в мире нет такого запаса галоперидола, чтобы угомонить эту страну. И вот от этого мне страшно. Потому что у всех нас там родственники, у очень многих украинские корни. И я вот начинаю думать: "В какой момент у меня может так же отъехать крыша?" — сказал Гаспарян.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
политика, корабль, Россия, Украина



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