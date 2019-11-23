Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ждет его брата в случае победы в Ташкенте

Накануне турнира смешанных единоборств GFC20 состоялась пресс-конференция чемпиона UFC в суперлегком весе Хабиба Нурмагомедова. Боец поделился своими впечатлениями от узбекской кухни, рассказал о предстоящем поединке брата и выразил готовность выступить на "Humo Arena".

Глава Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабек Умаров в своем выступлении заметил, что это знаковое событие для страны, а созданная организация позволит молодым узбекистанцам активно заниматься спортом.

"Цель одна - чтобы наши спортсмены высоко несли флаг своей страны, представляя ее на международном уровне", — заявил Умаров.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Глава Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабек Умаров и отец Хабиба Абдулманал Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов также поддержал инициативу Узбекистана по открытию Ассоциации, а будущим бойцам пожелал больше заниматься и учиться, чтобы через несколько лет стать достойными сынами своей родной страны.

Боец также заметил, что гостеприимный прием и вкусная еда в Узбекистане заставляют ему следить за собой, чтобы не потерять форму.

"Вчера с отцом сидели и он говорит: тебе хватит уже есть. Приходится держать себя в форме, но тут такая разнообразная еда, приготовленная на самом высоком уровне. Мне есть с чем сравнить", — заметил боец, отвечая на вопрос из зала.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Битва взглядов перед турниром в Ташкенте

"Бой будет интересным, в том числе и с тактической точки зрения. Если Умар победит, то, я думаю, это для него будет последний поединок в GFC. В январе ему исполнится 24 года, с таким количеством побед в этой категории мы будем заключать контракт уже с UFC", — анонсировал Нурмагомедов.

Говоря о главном бое предстоящего турнира GFC Нурмагомедов оценил тактики обоих соперников и добавил, что главный козырь Умара - его умение действовать на контратаках.

Хабиб заявил, что в Узбекистане есть все условия для проведения турниров по смешанным единоборствам. Если федерация договорится, он сам готов будет провести бой на "Humo Arena".

После пресс-конференции состоялась церемония взвешивания участников субботних баталий, а также традиционная битва взглядов.

Как вели себя противники и с каким настроем вышел Умар Нурмагомедов - смотрите в видео Sputnik Узбекистан.