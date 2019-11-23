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Главная ударная сила: российская армия перевооружилась на "Искандеры" – видео

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© Министерство обороны РФ / Sputnik / РИА Новости
Sputnik Узбекистан

Сухопутные войска России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

В пятницу на полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" личному составу ракетного соединения Западного военного округа.

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Министерство обороны РФ
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"Передача данного комплекта завершает перевооружение действующих ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации", — сообщили в Минобороны России.

"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных целей — к примеру, ракетных комплексов, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи противника. Он играет ключевую роль в концепции ВС России.

Перевооружение на "Искандер-М" — тот самый асимметричный ответ на провокации НАТО, о котором говорила Москва.

Теги:
Минобороны РФ, оружие, Россия, Искандер-М



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