Главная ударная сила: российская армия перевооружилась на "Искандеры" – видео

В пятницу на полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" личному составу ракетного соединения Западного военного округа.

"Передача данного комплекта завершает перевооружение действующих ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации", — сообщили в Минобороны России.

"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных целей — к примеру, ракетных комплексов, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи противника. Он играет ключевую роль в концепции ВС России.

Перевооружение на "Искандер-М" — тот самый асимметричный ответ на провокации НАТО, о котором говорила Москва.