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Японские и южнокорейские истребители сопроводили российские Ту-95МС – видео

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Министерство обороны РФ
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191128/12899887/Yaponskie-yuzhnokoreyskie-istrebiteli-soprovodili-rossiyskie-Tu-95MS--video.html

В Сети опубликована видеозапись сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС японскими и корейскими истребителями.

Российские самолеты совершили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей. На некоторых этапах маршрута их сопровождали иностранные истребители.

Также Ту-95МС сопровождали российские Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Общая продолжительность полета составила более 10 часов.

Как отметили в Минобороны, полеты российской боевой авиации проходят строго в соответствии с международными правилами и без нарушений границ других государств.

Теги:
Истребитель



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