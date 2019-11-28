Японские и южнокорейские истребители сопроводили российские Ту-95МС – видео

В Сети опубликована видеозапись сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС японскими и корейскими истребителями.

Российские самолеты совершили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей. На некоторых этапах маршрута их сопровождали иностранные истребители.

Также Ту-95МС сопровождали российские Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Общая продолжительность полета составила более 10 часов.

Как отметили в Минобороны, полеты российской боевой авиации проходят строго в соответствии с международными правилами и без нарушений границ других государств.