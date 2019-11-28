Афганистан вновь оказался в центре внимания лидеров ОДКБ – видео

В Бишкеке состоялся саммит глав государств Организации договора о коллективной безопасности. В повестке не только внутренние проблемы, но и глобальные вопросы, в частности обстановка на южных рубежах ОДКБ.

В ходе встречи обсуждались задачи по укреплению обороноспособности стран-участниц ОДКБ, а также меры по противодействию внешним вызовам и угрозам. Наибольшую обеспокоенность вызывает нестабильная обстановка на афганско-таджиской границе.

Выступая на саммите, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость совершенствования нормативно-правовой базы с целью более активного участия членов ОДКБ в миротворческих операциях, в том числе под эгидой ООН.

Лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана по итогам переговоров подписали 15 документов о взаимодействии. Председательство в организации перешло от Кыргызстана Российской Федерации.

Как проходил этот важный не только для центральноазиатского региона но и мира в целом саммит, смотрите в видеосюжете Sputnik Кыргызстан.