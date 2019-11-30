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Задача выполнена: МО России показало пуск баллистической ракеты "Тополь"

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Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан), отметили в МО России. Задачи пуска были выполнены в полном объеме.

26 июля на полигоне Капустин Яр также проходил пуск баллистической ракеты "Тополь". Он был признан успешным.

"Тополь" — подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. В настоящее время данные комплексы постепенно заменяются в войсках более современными мобильными ракетными системами «Ярс».

Теги:
ракета, Россия, Россия, видеоролик, Видео



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