Задача выполнена: МО России показало пуск баллистической ракеты "Тополь"

Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан), отметили в МО России. Задачи пуска были выполнены в полном объеме.

26 июля на полигоне Капустин Яр также проходил пуск баллистической ракеты "Тополь". Он был признан успешным.

"Тополь" — подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. В настоящее время данные комплексы постепенно заменяются в войсках более современными мобильными ракетными системами «Ярс».