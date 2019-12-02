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Гаспарян прокомментировал готовность Киева принять "пару областей" России

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Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева "принять пару областей" России "для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни".

"Не знаю, как вам, а мне кажется, что эти слова должны быть выдолблены на его могильном камне, потому что это яркая иллюстрация его никчемной жизни. Человек, которого, видимо, родили, чтобы посмеяться, но он выжил и стал вице-премьером по интеграции", — сказал политический эксперт Армен Гаспарян.

По его словам, историческая справедливость во взаимоотношениях Украины и России может быть только одна — это когда нам вернут Новороссию и Малороссию. "Никакой другой быть не может".

"В принципе, за эти годы там уже, конечно, счетчик натикал, поэтому под проценты можно еще и центральную Украину, — заявил Гаспарян. — А запад, вот эту зону санации, пожалуйста, к полякам".

Подробнее смотрите в видео.

 

 

Теги:
Россия, Видео, политика, Украина



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