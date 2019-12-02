Узбекистанца вынесли с ринга после боя с таджикским бойцом MMA — видео

Первым в октагон вышел Баходир Холмуродов. К сожалению, узбекистанец ничего не смог противопоставить более напористому сопернику из Таджикистана Шамсову Абдусалому. Судьи остановили бой уже в первом раунде, когда начали опасаться за здоровье Баходира. Пока его соперник ликовал, представители команды пытались привести узбекского бойца в чувства уже за пределами клетки.
Из первых рядов за Сатторова болели его близкие и родственники, на которых Рахматулло обратил свое внимание перед началом поединка, улыбнулся и послал воздушный поцелуй.
Однако поединок получился обескураживающим для узбекского бойца. Уже в первом раунде соперник повалил Разматулло на пол и начал избивать. Судьи вновь были вынуждены остановить бой, присудив победу Файзи.
Мероприятие проводилось Федерацией мигрантов России совместно с Pamir Fighters и Акбар.
Драматичные моменты турнира смотрите в видео Sputnik Узбекистан.