Узбекистанца вынесли с ринга после боя с таджикским бойцом MMA — видео

В Москве прошел вечер смешанных единоборств. Для двух бойцов из Узбекистана турнир сложился неудачно. Оба спортсмена не смогли порадовать многочисленных зрителей своими победами, одному из них даже потребовалась медицинская помощь.

Первым в октагон вышел Баходир Холмуродов. К сожалению, узбекистанец ничего не смог противопоставить более напористому сопернику из Таджикистана Шамсову Абдусалому. Судьи остановили бой уже в первом раунде, когда начали опасаться за здоровье Баходира. Пока его соперник ликовал, представители команды пытались привести узбекского бойца в чувства уже за пределами клетки.

Основные надежды многочисленных болельщиков из Узбекистана были связаны с главным боем вечера, в котором Рахматулло Сатторов встречался с еще одним таджикистанцем Файзи Тобатовым.

Из первых рядов за Сатторова болели его близкие и родственники, на которых Рахматулло обратил свое внимание перед началом поединка, улыбнулся и послал воздушный поцелуй.

Однако поединок получился обескураживающим для узбекского бойца. Уже в первом раунде соперник повалил Разматулло на пол и начал избивать. Судьи вновь были вынуждены остановить бой, присудив победу Файзи.

Мероприятие проводилось Федерацией мигрантов России совместно с Pamir Fighters и Акбар.

Драматичные моменты турнира смотрите в видео Sputnik Узбекистан.