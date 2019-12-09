Появились кадры открытой тренировки ташкентского "Хумо" - видео

На трибунах сидели фанаты всех возрастов: от взрослых до самых маленьких!
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Хоккейный клуб "Хумо" провел открытую тренировку для болельщиков. Поклонники смогли увидеть, как спортсмены готовится к сезону, задать вопросы хоккеистам и тренерскому штабу, а также сфотографироваться с ними.
На трибунах сидели фанаты всех возрастов: от взрослых до самых маленьких!
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В Якутске проводится уникальный научный эксперимент. Молодой семье предстоит в течение полугода прожить в доме под энергосберегающим куполом.
Седьмого декабря 1988 года Армения пережила страшную трагедию — Спитакское землетрясение. Его жертвами, по официальным данным, стали 25 тысяч человек.
Жители Виймси вместо настоящей ели установили на площади конструкцию из пустых канистр. Когда-то в них была жидкость для стеклоомывающая жидкость для автомобилей, а сейчас — тысячи разноцветных лампочек.
В московской подземке появился новый тематический поезд, посвященный пятилетию ЕАЭС. Торжественная церемония запуска прошла в столице 6 декабря. Подробности в нашем видео!
Общее историческое пространство стран станет главной темой круглого стола в рамках форума. Ученые-историки, политологи двух стран также обсудят вопросы формирования новых векторов развития сотрудничества.
Заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана Маруфжон Мадаминов рассказал, какие меры предпринимаются в республике для предотвращения серьезных заболеваний.
Согласно исследованиям, инновационная разработка позволит снизить уровень смертности при инсульте в 2 раза. Аппарат содействует и уменьшению времени реабилитации больных, а также возвращению их к полноценной жизни.
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