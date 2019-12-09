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Появились кадры открытой тренировки ташкентского "Хумо" - видео

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Youtube / Humo Hockeyclub
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191209/12971456/Poyavilis-kadry-otkrytoy-trenirovki-tashkentskogo-Khumo---video.html

Хоккейный клуб "Хумо" провел открытую тренировку для болельщиков. Поклонники смогли увидеть, как спортсмены готовится к сезону, задать вопросы хоккеистам и тренерскому штабу, а также сфотографироваться с ними.

На трибунах сидели фанаты всех возрастов: от взрослых до самых маленьких!

Подробности смотрите в видео!

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Теги:
тренировка, хоккей, Хоккейный клуб "Хумо", спорт, Узбекистан



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