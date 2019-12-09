"Настоящий дворец науки": как открывали филиал МГИМО в Ташкенте — видео

Почетными гостями торжественной церемонии стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, а также представители министерств и ведомств республики, профессорско-преподавательского состава и студенты филиала и университета мировой экономики и дипломатии.
"Я даже не мог подумать, что за такой кратчайший срок можно построить столь современный комплекс. Это настоящий дворец образования и науки", — заявил Анатолий Торкунов после небольшой экскурсии по вузу.
В свою очередь министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заметил, что подобные совместные проекты наглядно демонстрируют высокий уровень взаимоотношений между странами, которые сотрудничают сегодня практически во всех сферах.
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