20:12 09 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Видео

"Настоящий дворец науки": как открывали филиал МГИМО в Ташкенте — видео

Получить короткую ссылку
5110
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / Рамиз Бахтияров
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1297/50/12975031.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191209/12975941/Nastoyaschiy-dvorets-nauki-kak-otkryvali-filial-MGIMO-v-Tashkente--video.html

В столице Узбекистана распахнул свои двери первый зарубежный филиал Московского государственного института международных отношений. Суперсовременный комплекс примет 80 бакалавров и магистрантов.

Почетными гостями торжественной церемонии стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, а также представители министерств и ведомств республики, профессорско-преподавательского состава и студенты филиала и университета мировой экономики и дипломатии.

"Я даже не мог подумать, что за такой кратчайший срок можно построить столь современный комплекс. Это настоящий дворец образования и науки", — заявил Анатолий Торкунов после небольшой экскурсии по вузу.

В свою очередь министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заметил, что подобные совместные проекты наглядно демонстрируют высокий уровень взаимоотношений между странами, которые сотрудничают сегодня практически во всех сферах.

Ректор МГИМО: выпускники филиала в Ташкенте должны цениться на вес золота >>

Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Альма-матер для дипломатов: в Ташкенте открылся филиал МГИМО
13
Кроме того, ректор МГИМО вручил ордена в честь 75-летие вуза советнику президента Узбекистана по образованию, науке и спорту Абдужабару Абдувахитову, министру иностранных дел страны Абдулазизу Камилову, а также ректору УМЭД, профессору Матёкубу Бакоеву за вклад в развитие науки и за помощь в реализации проекта по открытию филиала МГИМО.

Как выглядит новая альма-матер для будущих дипломатов и что особенно понравилось ректору московского вуза, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан

 




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
Альма-матер для дипломатов: в Ташкенте открылся филиал МГИМО
Как выглядит открывшийся филиал МГИМО в Ташкенте
"Настоящий дворец науки": как открывали филиал МГИМО в Ташкенте — видео
Наблюдатель на выборах: права и запреты



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться