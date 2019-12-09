"Настоящий дворец науки": как открывали филиал МГИМО в Ташкенте — видео

В столице Узбекистана распахнул свои двери первый зарубежный филиал Московского государственного института международных отношений. Суперсовременный комплекс примет 80 бакалавров и магистрантов.

Почетными гостями торжественной церемонии стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, а также представители министерств и ведомств республики, профессорско-преподавательского состава и студенты филиала и университета мировой экономики и дипломатии.

"Я даже не мог подумать, что за такой кратчайший срок можно построить столь современный комплекс. Это настоящий дворец образования и науки", — заявил Анатолий Торкунов после небольшой экскурсии по вузу.

В свою очередь министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заметил, что подобные совместные проекты наглядно демонстрируют высокий уровень взаимоотношений между странами, которые сотрудничают сегодня практически во всех сферах.

Ректор МГИМО: выпускники филиала в Ташкенте должны цениться на вес золота >>

Кроме того, ректор МГИМО вручил ордена в честь 75-летие вуза советнику президента Узбекистана по образованию, науке и спорту Абдужабару Абдувахитову, министру иностранных дел страны Абдулазизу Камилову, а также ректору УМЭД, профессору Матёкубу Бакоеву за вклад в развитие науки и за помощь в реализации проекта по открытию филиала МГИМО.

Как выглядит новая альма-матер для будущих дипломатов и что особенно понравилось ректору московского вуза, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.