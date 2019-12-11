Есть нюансы: спецпред президента РФ о продвижении сирийско-курдского диалога

Несмотря на сложности, в данном вопросе удается найти точки соприкосновения, сообщил Александр Лаврентьев, который находится на международных переговорах по ситуации в САР в Нур-Султане.

"У сирийско-курдского диалога существует много нюансов. Был переговорный процесс, о котором, наверное, преждевременно говорить. Но тем не менее какие-то точки соприкосновения удается найти. Было бы очень хорошо, если бы их удалось дальше развить, чтобы выйти уже на действительно нормальные договоренности, в том числе и по вопросам определенной интеграции Сирийских демократических сил в Сирийскую арабскую армию", — сказал Лаврентьев.

Напомним, странами-гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, выступают Турция, Россия и Иран.

Урегулирование в Сирии регулярно обсуждается на площадке в столице Казахстана.