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Лавров: российских дипломатов скоро обвинят в приеме допинга – видео

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявление главы комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа.

Американский политик высказал мнение, что встречу главы внешнеполитического ведомства РФ с президентом США Дональдом Трампом можно считать успехом "российской пропаганды", поскольку она прошла в закрытом для прессы режиме.

"Я не исключаю, что очень скоро наших дипломатов вслед за спортсменами обвинят, что мы допинг принимаем. Потребуют привлекать нас к уголовному наказанию", — сказал Сергей Лавров.

ТАСС/POOL
Лавров оценил итоги встречи с Трампом
Он отметил, что абсурдность этой позиции очевидна для любого здравомыслящего человека.

Напомним, глава МИД России прибыл в США во вторник. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, прошел на фоне очередного витка напряженности в отношениях между двумя странами, а также в разгар слушаний по импичменту Трампу.

Лавров сначала побеседовал с госсекретарем Майком Помпео, а затем его принял американский лидер. 

По словам Лаврова, встреча прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны констатировали наличие целого ряда серьезных проблем. Трамп назвал встречу "очень хорошей".

Теги:
спорт, Россия, допинг, дипломаты, МИД России, Сергей Лавров



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