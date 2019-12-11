Лавров: российских дипломатов скоро обвинят в приеме допинга – видео

Американский политик высказал мнение, что встречу главы внешнеполитического ведомства РФ с президентом США Дональдом Трампом можно считать успехом "российской пропаганды", поскольку она прошла в закрытом для прессы режиме.
"Я не исключаю, что очень скоро наших дипломатов вслед за спортсменами обвинят, что мы допинг принимаем. Потребуют привлекать нас к уголовному наказанию", — сказал Сергей Лавров.
Напомним, глава МИД России прибыл в США во вторник. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, прошел на фоне очередного витка напряженности в отношениях между двумя странами, а также в разгар слушаний по импичменту Трампу.
Лавров сначала побеседовал с госсекретарем Майком Помпео, а затем его принял американский лидер.
По словам Лаврова, встреча прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны констатировали наличие целого ряда серьезных проблем. Трамп назвал встречу "очень хорошей".