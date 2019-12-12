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Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне

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Российский лидер пообещал всегда отвечать правдой на попытки исказить и переписать историю, как это делают сегодня европейские структуры.

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал бороться с искажением истории Великой Отечественной войны.

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По его словам, страны Запада не прекращают попытки исказить историческую правду об этом периоде.

Он указал, что если раньше переписать историю пытались наследники пособников нацистов, то теперь к этому подключились и "вполне респектабельные" структуры, в том числе Европарламент.

"Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го. А тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы", - заявил российский лидер.

Путин призвал отвечать на ложь о Великой Отечественной войне правдой.

"Наш ответ на ложь - это правда. Мы продолжим рассказывать о фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте", - заключил президент.

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Теги:
Великая Отечественная война, Владимир Путин, Россия



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