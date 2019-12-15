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В Ташкенте испекли гигантскую пиццу, хватило всем — видео

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191215/13011739/V-Tashkente-ispekli-gigantskuyu-pitstsu-khvatilo-vsem--video.html

В столичном парке Ташкент Сити состоялся настоящий кулинарный праздник. Повара приготовили пиццу длинною 36 метров, угости практически всех гостей.

На изготовление гигантского пирога ушло 60 килограммов теста и сыра и почти 30 литров соуса. Изначально планировали приготовить 35-метровую пиццу из отдельных кусков длинною около метра каждый, но в итоге блюдо получилось даже больше запланированных размеров.

В Ташкенте приготовили пиццу длиной 36 метров
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте приготовили пиццу длиной 36 метров
Организаторы кулинарного шоу не стали мудрить с рецептом, объединив в своем творении четыре самых популярных вида пиццы – "Маргарита", "Пепперони", сырная а также с курицей и грибами.

В Ташкенте приготовили пиццу длиной 36 метров
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте приготовили пиццу длиной 36 метров
Несмотря на вполне зимнюю погоду в узбекской столице, тысячи ташкентцев четыре часа терпеливо ждали, когда испечется лакомство. Зато по итогу все были вознаграждены за терпение хрустящим кусочком с пылу с жару. В первую очередь угостили детей.

В Ташкенте приготовили пиццу длиной 36 метров
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте приготовили пиццу длиной 36 метров
Как готовили гигантскую пиццу, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Теги:
кулинария, Ташкент, Узбекистан



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