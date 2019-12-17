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Воздушная дуэль истребителей МиГ-31БМ - видео

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Министерство обороны РФ
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191217/13028742/Vozdushnaya-duel-istrebiteley-MiG-31BM-video.html

Министерство обороны РФ опубликовало кадры воздушного боя российских модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над Камчаткой. Захватывающие кадры - в нашем видео.

Истребители выполнили "бочку" и другие фигуры сложного пилотажа. Также они отработали различные маневры для быстрой смены положения и ведения огня.

Сообщается, что большая часть дуэли проходила на предельных скоростях самолета.

Смотрите наше видео!

Теги:
Истребитель, видеоролик, Видео



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