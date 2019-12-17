Воздушная дуэль истребителей МиГ-31БМ - видео

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Ташкентский зоопарк передают в частные руки Зоопарк сейчас находится в ведении государства. Он не отвечает мировым стандартам и вместе с тем несет ощутимые убытки (за последние годы из государственного бюджета было выделено 22,7 млрд сумов). 24

Валиев о роли ВТО: Узбекистан сегодня вне "экономической ООН" ВТО - это глобальная торгово-экономическая площадка, а ЕАЭС - региональные рынки, напомнил Валиев. И участие в обеих структурах открывает большие экономические возможности для государств. 124