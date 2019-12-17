Воздушная дуэль истребителей МиГ-31БМ - видео

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Министерство обороны РФ опубликовало кадры воздушного боя российских модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над Камчаткой. Захватывающие кадры - в нашем видео.
Истребители выполнили "бочку" и другие фигуры сложного пилотажа. Также они отработали различные маневры для быстрой смены положения и ведения огня.
Сообщается, что большая часть дуэли проходила на предельных скоростях самолета.
Смотрите наше видео!