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Путин о притеснении Sputnik в Эстонии: они боятся вашей правды

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг угроз сотрудникам Sputnik Эстония в ходе прошедшей ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что российские журналисты делают многое для того, чтобы справедливость и правда восторжествовали. Путин подчеркнул, что попытки эстонский властей помешать работе сотрудников агентства не должны остаться незамеченными.

"Когда я слышу вещи подобного рода, они меня удивляют, потому что нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе и в давлении на независимые СМИ, а сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют. Это, конечно, удивительный цинизм", - заявил российский лидер.

По его словам, принимать какие-либо меры на государственном уровне и тем самым осложнять и так без того сложные отношения между народами Эстонии и России, чего добиваются эстонские власти, не выход.

"Мы не должны помогать им это делать. И как бы ни было неприятно, надо все-таки добиваться возможности работать и в этих странах, которые боятся вашей информации, боятся вас и боятся правды, которую вы несете своим зрителям и слушателям", - заключил президент.

Путин отметил, что "свобода информации относится к одной из фундаментальных свобод современного демократического мира", однако, судя по всему, некоторые страны следуют особым правилам, которые сами же и придумали.

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами >>

О чем еще сказал российский лидер – смотрите в видео.

Теги:
Владимир Путин, Эстония, Sputnik, Россия



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