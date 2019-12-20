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Школьные забавы: китайцы показали, как нужно прыгать на скакалке - видео

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YouTube / CGTN
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1305/97/13059752.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191220/13059894/Shkolnye-zabavy-kitaytsy-pokazali-kak-nuzhno-prygat-na-skakalke---video.html

В Китае учащиеся начальной школы продемонстрировали зрелищный трюк по тому, как нужно правильно прыгать через скакалку.

Видео снято в городе Сюйчжоу провинции Цзянсу. 

Boy vents anger at driver after car sends his mother flying
YouTube / South China Morning Post
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На кадрах видно, как дети, встав в круг, держат десятки длинных скакалок, а мальчик в центре показал настоящий мастер-класс, как нужно прыгать через них.

Пользователи соцсетей пришли в восторг от увиденного и отметили бесстрашие прыгающего мальчика.

"Это должно попасть в Книгу рекордов Гиннесса", - написал пользователь Flip Side.

"Любой, кто совершит ошибку при прыжке, должен быть готов попасть в госпиталь. Скакалка ударит сильнее, чем Майк Тайсон в свои лучшие годы", - предупредил Nickname 42.

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Теги:
дети, спорт, школьники, Китай



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