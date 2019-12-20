Школьные забавы: китайцы показали, как нужно прыгать на скакалке - видео

В Китае учащиеся начальной школы продемонстрировали зрелищный трюк по тому, как нужно правильно прыгать через скакалку.

Видео снято в городе Сюйчжоу провинции Цзянсу.

На кадрах видно, как дети, встав в круг, держат десятки длинных скакалок, а мальчик в центре показал настоящий мастер-класс, как нужно прыгать через них.

Пользователи соцсетей пришли в восторг от увиденного и отметили бесстрашие прыгающего мальчика.

"Это должно попасть в Книгу рекордов Гиннесса", - написал пользователь Flip Side.

"Любой, кто совершит ошибку при прыжке, должен быть готов попасть в госпиталь. Скакалка ударит сильнее, чем Майк Тайсон в свои лучшие годы", - предупредил Nickname 42.