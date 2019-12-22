С улыбкой и в хорошем настроении: как голосовала семья президента — видео

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой и двумя дочерьми проголосовал на парламентских выборах на участке №162 в Мирзо-Улугбекском районе.

Глава государства прибыл на участок ближе к полудню вместе со своей семьей. Он поздоровался с членами избирательной комиссии, наблюдателями и гражданами, пришедшими на участок.

Узбекский лидер был в хорошем настроении, улыбался и спрашивал у остальных, успели ли они уже проголосовать.

Вместе с президентом проголосовали его супруга Зироатхон, а также дочери - Саида и Шахноза Мирзиёевы.

Как голосовала семья главы государства, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Избирательные участки открыты по всей республике с 8.00 до 20.00 по местному времени. Также 55 участков действуют за пределами страны. В РФ узбекистанцы смогут проголосовать в 7 городах.