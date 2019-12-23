В Европе такого не увидишь: глава миссии СНГ о выборах в Узбекистане

По словам Сергея Лебедева, миссия наблюдателей от СНГ побывала на более чем 400 участках и в целом положительно оценивает итоги голосования. Вопросов к организации выборов у зарубежных экспертов практически не возникло.
"Выборы прошли в очень хорошей атмосфере, я бы даже сказал, праздничной. Такого нигде нет, кроме стран Содружества. В Европе голосование проходит иначе, а тут царит ощущение праздника: на участках играет музыка, работают буфеты, старые знакомые, которые давно не встречались, начинают общаться. Ну и самое главное - у граждан были все возможности избрать достойных кандидатов. Все условия на участках были созданы для этого", — подчеркнул глава миссии наблюдателей от СНГ.
По словам Сергея Лебедева, в ходе работы коллеги заметили небольшие нарушения и недочеты, но они носили единичный характер и никак не повлияли на общий ход голосования или на его результаты.
Он добавил, что итоговый вердикт миссия СНГ предоставит ЦИК Узбекистана после официального оглашения результатов выборов.
Комментарий руководителя миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.