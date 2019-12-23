В Европе такого не увидишь: глава миссии СНГ о выборах в Узбекистане

Глава Исполкома СНГ, возглавляющий миссию наблюдателей от Содружества, Сергей Лебедев подвел итоги прошедших в Узбекистане парламентских выборов. Он подчеркнул, что голосование прошло открыто и по всем нормам демократии, а по всей стране царила атмосфера праздника.

По словам Сергея Лебедева, миссия наблюдателей от СНГ побывала на более чем 400 участках и в целом положительно оценивает итоги голосования. Вопросов к организации выборов у зарубежных экспертов практически не возникло.

"Выборы прошли в очень хорошей атмосфере, я бы даже сказал, праздничной. Такого нигде нет, кроме стран Содружества. В Европе голосование проходит иначе, а тут царит ощущение праздника: на участках играет музыка, работают буфеты, старые знакомые, которые давно не встречались, начинают общаться. Ну и самое главное - у граждан были все возможности избрать достойных кандидатов. Все условия на участках были созданы для этого", — подчеркнул глава миссии наблюдателей от СНГ.

По словам Сергея Лебедева, в ходе работы коллеги заметили небольшие нарушения и недочеты, но они носили единичный характер и никак не повлияли на общий ход голосования или на его результаты.

"Министр внутренних дел заявлял о незаконной агитации в Ферганской долине, этот факт будет изучен, и по нему дадут оценку. Были попытки семейного голосования, но они сразу же пресекались членами избиркомов. Хотя люди шутили, что, может, согласие в семье это, наоборот, хорошо. В целом же серьезных нарушений, способных повлиять на итог, мы не выявили", — заключил Лебедев.

Он добавил, что итоговый вердикт миссия СНГ предоставит ЦИК Узбекистана после официального оглашения результатов выборов.

Комментарий руководителя миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.