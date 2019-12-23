Россия ответит на американские санкции против "Северного потока – 2"

Сергей Лавров рассказал, что новые санкции не располагают к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой и Россия будет отвечать на них симметрично.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на ток-шоу "Большая игра" рассказал, что новые санкции не располагают к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой и Россия будет отвечать на них симметрично.

Также он заявил, что "Северный поток – 2" будет реализован независимо от внешних причин. Глава МИД подчеркнул, что от этого зависит энергетическая безопасность Европы.

Ранее Минфин США сообщил о вступлении в силу санкций против "Северного потока – 2". Вашингтон также потребовал от компаний, ведущих прокладку газопровода, немедленно прекратить строительство.

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