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Россия ответит на американские санкции против "Северного потока – 2"

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Сергей Лавров рассказал, что новые санкции не располагают к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой и Россия будет отвечать на них симметрично.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на ток-шоу "Большая игра" рассказал, что новые санкции не располагают к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой и Россия будет отвечать на них симметрично.

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Также он заявил, что "Северный поток – 2" будет реализован независимо от внешних причин. Глава МИД подчеркнул, что от этого зависит энергетическая безопасность Европы.

Ранее Минфин США сообщил о вступлении в силу санкций против "Северного потока – 2". Вашингтон также потребовал от компаний, ведущих прокладку газопровода, немедленно прекратить строительство.

Подробности смотрите в нашем видео.

Теги:
санкции, Северный поток - 2, Россия, Сергей Лавров



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