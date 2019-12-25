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Гаспарян рассказал о страхах польских властей — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20191225/13104482/Gasparyan-rasskazal-o-strakhakh-polskikh-vlastey.html

Президент России Владимир Путин 24 декабря назвал "сволочью" и "антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году пообещал поставить памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Путин озвучил то, что все заинтересованные стороны и так хорошо знали, отметил политический эксперт Армен Гаспарян.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин назвал сволочью посла Польши, который поддержал Гитлера в 1938 году
"Владимир Владимирович с вами еще толерантно поступил перед Рождеством. Он вас просто "двоечкой" отправил пролетать над гнездом кукушки. А был бы недобрым, вроде меня, то еще осуществил бы добив", — заявил он.

По словам политического эксперта, тот посол (Юзеф Липский. — Прим. ред.) выражал не свое личное мнение, а мнение польской политической элиты. 

"Мы молчим о том, что поляки творили в ту эпоху, а можем ведь поговорить. И та самая белоснежная ласковая овечка превратится в старую занюханную козу. Никакой жалости она уже вызывать на будет. Вот этого они (поляки. — Прим. ред.) и боятся", — заявил Гаспарян.

Подробности в видео.

Теги:
Адольф Гитлер, Видео, политика, Польша, Владимир Путин



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