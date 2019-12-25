На пути к Дню Великой Победы: акция "Дорога памяти" стартовала в Узбекистане

В Узбекистане запущена акция "Дорога памяти", посвященная предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Реализацией проекта в республике занимались посольство России и Минобороны страны.

Акция была запущена в Бухаре и Кагане накануне, сегодня торжественные церемонии изъятия земли прошли на территории мемориального комплекса "Братские могилы" и Боткинском кладбище Ташкента.

По словам пресс-секретаря посольства России Дмитрия Данилова, капсулы с частицами грунта будут размещены на территории мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил России, расположенного в Московской области.

Всего в республике 17 братских захоронений в 11 городах. Крупнейшее — "Братские могилы" в Ташкенте — было установлено в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится к 75-летию Победы. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства связаны с этим событием. Например, высота звонницы составляет 75 метров, а малого купола — 14,18 метра.

Протяженность галереи "Дорога памяти", строительство которой уже ведется, также составит 1418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны. Центральный купол тоже уникальный, диаметр барабана, на который он установлен — 19,45 метра.