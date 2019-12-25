На пути к Дню Великой Победы: акция "Дорога памяти" стартовала в Узбекистане

Акция была запущена в Бухаре и Кагане накануне, сегодня торжественные церемонии изъятия земли прошли на территории мемориального комплекса "Братские могилы" и Боткинском кладбище Ташкента.
Всего в республике 17 братских захоронений в 11 городах. Крупнейшее — "Братские могилы" в Ташкенте — было установлено в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.
Главный храм Вооруженных сил РФ возводится к 75-летию Победы. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства связаны с этим событием. Например, высота звонницы составляет 75 метров, а малого купола — 14,18 метра.
Протяженность галереи "Дорога памяти", строительство которой уже ведется, также составит 1418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны. Центральный купол тоже уникальный, диаметр барабана, на который он установлен — 19,45 метра.