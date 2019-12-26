Как кот Мостик первый поезд на Крымском мосту встречал - видео

Первый пассажирский поезд "Санкт-Петербург - Севастополь" проехал по Крымскому мосту в среду. Встретил его особый гость - кот по кличке Мостик.

Рыже-белый питомец является символом и талисманом железнодорожной переправы через Керченский пролив.

Когда-то его подбросили котенком в самом начале строительных работ. Рабочие пожалели малыша и оставили его. Со временем животное стало настоящей звездой в соцсетях.

На страницу Мостика в Instagram, где от лица кота рассказывали истории о ходе строительства, подписались десятки тысяч человек.

Первый пассажирский поезд отравился с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря и прибыл в Севастополь утром 25 декабря.

"Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично", – указывается в подписи видео.