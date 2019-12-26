Как кот Мостик первый поезд на Крымском мосту встречал - видео

Рыже-белый питомец является символом и талисманом железнодорожной переправы через Керченский пролив.
Когда-то его подбросили котенком в самом начале строительных работ. Рабочие пожалели малыша и оставили его. Со временем животное стало настоящей звездой в соцсетях.
На страницу Мостика в Instagram, где от лица кота рассказывали истории о ходе строительства, подписались десятки тысяч человек.
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Все 19 км пробежал, каждую шпалу проверил. Лучший ж/д мост от лучших мостостроителей готов!
Первый пассажирский поезд отравился с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря и прибыл в Севастополь утром 25 декабря.
"Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично", – указывается в подписи видео.