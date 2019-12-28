Российские инженеры-любители создали свою версию модной машины Илона Маска

На улицах российской столицы можно увидеть копию авто Илона Маска, массовая продажа которого начнется только в 2022 году.

Фанаты Маска и по совместительству гаражные умельцы из Москвы превратили старую "девятку" в копию Tesla Cybertruck.

Так что не удивляйтесь, если увидите на улицах российской столицы копию авто, массовая продажа которого начнется только в 2022 году.

Теперь владельцы продают свой автомобиль за 666 666 рублей. А какую сумму они вложили в создание такой "кибердевятки" – смотрите в нашем видео.