Российские инженеры-любители создали свою версию модной машины Илона Маска

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На улицах российской столицы можно увидеть копию авто Илона Маска, массовая продажа которого начнется только в 2022 году.
Фанаты Маска и по совместительству гаражные умельцы из Москвы превратили старую "девятку" в копию Tesla Cybertruck.
Так что не удивляйтесь, если увидите на улицах российской столицы копию авто, массовая продажа которого начнется только в 2022 году.
Теперь владельцы продают свой автомобиль за 666 666 рублей. А какую сумму они вложили в создание такой "кибердевятки" – смотрите в нашем видео.