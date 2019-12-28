20:22 28 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Видео

Российские инженеры-любители создали свою версию модной машины Илона Маска

Получить короткую ссылку
10 0 0
Новости
Все новости
Все новости
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1312/44/13124410.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191228/13124447/Rossiyskie-inzhenery-lyubiteli-sozdali-svoyu-versiyu-modnoy-mashiny-Ilona-Maska.html

На улицах российской столицы можно увидеть копию авто Илона Маска, массовая продажа которого начнется только в 2022 году.

Фанаты Маска и по совместительству гаражные умельцы из Москвы превратили старую "девятку" в копию Tesla Cybertruck.

Так что не удивляйтесь, если увидите на улицах российской столицы копию авто, массовая продажа которого начнется только в 2022 году.

Теперь владельцы продают свой автомобиль за 666 666 рублей. А какую сумму они вложили в создание такой "кибердевятки" – смотрите в нашем видео.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: кадры с места трагедии
Российские инженеры-любители создали свою версию модной машины Илона Маска
Российские инженеры-любители создали свою версию модной машины Илона Маска
В каких округах пройдут повторные выборы
В каких округах пройдут повторные выборы — список кандидатов



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться