Слезы и радость: как прошел обмен пленными между Украиной и Донбассом

Накануне состоялся обмен пленными по формуле "всех на всех". Украинские власти передали самопровозглашенным ДНР и ЛНР 60 человека, Донбасс передал Киеву 52 человека, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Домой смогли вернуться в общей сложности 112 человек, включая бойцов подразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года.

Об обмене договорились три недели назад российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский при участии глав Германии и Франции.

Комментируя состоявшийся обмен, украинский лидер заявил, что это было сложное решение.

Ранее, согласно договоренностям, Киев должен был передать Донбассу 120 пленных в обмен на 80 человек. Однако позднее некоторые люди из списка, подготовленного сторонами, отказались возвращаться. В частности, по данным местных СМИ, в ЛНР отказались возвращаться девять человек, еще двое решили остаться в ДНР.

Это первый за два года обмен пленными.

Как это было - смотрите в нашем видео.