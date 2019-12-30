Слезы и радость: как прошел обмен пленными между Украиной и Донбассом

Домой смогли вернуться в общей сложности 112 человек, включая бойцов подразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года.
Об обмене договорились три недели назад российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский при участии глав Германии и Франции.
Комментируя состоявшийся обмен, украинский лидер заявил, что это было сложное решение.
Ранее, согласно договоренностям, Киев должен был передать Донбассу 120 пленных в обмен на 80 человек. Однако позднее некоторые люди из списка, подготовленного сторонами, отказались возвращаться. В частности, по данным местных СМИ, в ЛНР отказались возвращаться девять человек, еще двое решили остаться в ДНР.
Это первый за два года обмен пленными.
Как это было - смотрите в нашем видео.