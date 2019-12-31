Нас тут не было: неожиданная встреча двух енотов и человека - видео

Все участники сцены замерли в ожидании, что же будет дальше и кто перейдет к действиям первым.
Прервалось ли в итоге неловкое молчание, остается только догадываться.
Пользователи соцсетей предположили, о чем могли думать еноты в момент неожиданной встречи.
"Ты никого и ничего не видел", - написал один из пользователей @waysall75.
"Парень, ты не на тех нарвался", - предположил @presidentaleks.
Впрочем, многие пользователи отметили общую комичность ситуации.
"Говорят, они до сих пор там так и стоят", - написал @prostokvashin.99.
"Они явно что-то знают", - пошутила @viktory_khodya.
"И тут у меня в голове музыка заиграла из мультфильма "Розовая пантера", - поделился @ruslan.ani.1989.