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Нас тут не было: неожиданная встреча двух енотов и человека - видео

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Спешащие по своим делам животные явно не были готовы к тому, что кто-то их потревожит. От удивления один из енотов даже встал на задние лапы.

Все участники сцены замерли в ожидании, что же будет дальше и кто перейдет к действиям первым.

Прервалось ли в итоге неловкое молчание, остается только догадываться.

Пользователи соцсетей предположили, о чем могли думать еноты в момент неожиданной встречи.

"Ты никого и ничего не видел", - написал один из пользователей @waysall75.

"Парень, ты не на тех нарвался", - предположил @presidentaleks.

Впрочем, многие пользователи отметили общую комичность ситуации.

"Говорят, они до сих пор там так и стоят", - написал @prostokvashin.99.

"Они явно что-то знают", - пошутила @viktory_khodya.

"И тут у меня в голове музыка заиграла из мультфильма "Розовая пантера", - поделился @ruslan.ani.1989.

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Теги:
животные, енот



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