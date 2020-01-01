Новогоднее обращение Владимира Путина: юбилей Победы и единство для будущего

Какие темы оказались в центре новогоднего видеопоздравления президента России Владимира Путина в этот раз и чего он пожелал россиянам в 2020 году.

Видеообращение президента России к народу давно стало неотъемлемой частью новогоднего застолья для россиян и многих русских за рубежом. Каждый год десятки миллионов человек прислушиваются к этим словам, соотнося их со своей жизнью и отмечая главные темы будущего года.

В этот раз президент России Владимир Путин особенно подчеркнул, что 2020 год - это год 75-летия Великой Победы. Путин поблагодарил фронтовиков и тружеников тыла за их подвиг.

Другой важной темой обращения стала семья, тепло близких и добрые фамильные традиции. Президент России пожелал старшему поколению здоровья, а детям - ощущать себя самыми любимыми.