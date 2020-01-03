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В Уфе в новогоднюю ночь жилой дом обстреляли фейерверками – видео

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Запустившие пиротехнику местные жители, скорее всего, неправильно ее установили, из-за чего двор дома превратился в поле боя.

К счастью, никто не пострадал, по крайней мере, к спасателям в тот вечер не обращений не было. Теперь полиция ищет нарушителей пока только в рамках доследственной проверки.

Напоминаем, есть несколько общих правил безопасности:

  • запрещено запускать фейерверки на крышах и балконах, вблизи железных дорог и газопроводов, на стадионах и спортивных сооружениях, сценах, объектах культурного наследия и кладбищах;
  • перед использованием пиротехнического изделия необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации, указанную на упаковке;
  • перед запуском фейерверк необходимо закрепить, присыпав его снегом или другими тяжелыми предметами;
  • соблюдайте безопасное расстояние! Оно от пиротехнического изделия до ближайших строений, деревьев, легковоспламеняемых жидкостей, линий электропередач должно быть не менее 30 метров. Точное расстояние для конкретного изделия указано в инструкции на его упаковке;
  • ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехническим изделием! Тем более не заглядывайте в трубу "потухшего" изделия!

  • Запускать пиротехнические изделия из рук строго запрещено. Исключения составляют только хлопушки и бенгальские огни.

Теги:
Новый год, Уфа, Россия



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