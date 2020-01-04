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Сверхскоростные технологии: как станцию в Амстердаме построили за три дня

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200104/13160823/Sverkhskorostnye-tekhnologii-kak-stantsiyu-v-Amsterdame-postroili-za-tri-dnya.html

Железнодорожную станцию Amsterdam Zuid возвели в рекордно кратчайшие сроки – буквально за несколько дней.

Строительные работы не прекращались ни днем, ни ночью.

За это время рабочие успели снять старые железнодорожные пути и асфальт, соорудить под ними автомобильный тоннель, а затем снова уложить рельсы и дорожное полотно.

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Теги:
Строительство, Железная дорога, Амстердам, Нидерланды



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