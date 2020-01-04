Сверхскоростные технологии: как станцию в Амстердаме построили за три дня

Строительные работы не прекращались ни днем, ни ночью.
За это время рабочие успели снять старые железнодорожные пути и асфальт, соорудить под ними автомобильный тоннель, а затем снова уложить рельсы и дорожное полотно.
Железнодорожную станцию Amsterdam Zuid возвели в рекордно кратчайшие сроки – буквально за несколько дней.
Строительные работы не прекращались ни днем, ни ночью.
За это время рабочие успели снять старые железнодорожные пути и асфальт, соорудить под ними автомобильный тоннель, а затем снова уложить рельсы и дорожное полотно.
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