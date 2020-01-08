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Визит Путина в Сирию: важные доклады, улицы Дамаска и мечеть — видео

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Президент России Владимир Путин посетил с визитом Дамаск, там он встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.

По приезде в Сирию российский лидер направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в САР. Там его встретил Башар Асад.

Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны, позднее состоялись двусторонние переговоры делегаций.

Во время беседы с Асадом Путин отметил: сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе визита Путин проехал по улицам Дамаска, посетил православный храм и гробницу Иоанна Крестителя, а также одну из крупнейших и старейших мечетей города.

Башар Асад поблагодарил российского лидера за визит. Президент Сирии выразил признательность за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в стране.

Подробности смотрите в видео.

Теги:
Россия, политика, Дамаск, Владимир Путин, Сирия



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