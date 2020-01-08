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Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200108/13175251/Putin-i-Erdogan-zapustili-Turetskiy-potok.html

Транзитная система состоит из двух нитей общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Трубы проложены по дну Черного моря. Одна ветка газопровода предназначена для Турции, вторая доставит топливо странам Юго-Восточной Европы.

Официальная церемония запуска газопровода прошла в турецкой столице с участием президента России Владимира Путина, президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Сербии Александра Вучича, а также премьера Болгарии Бойко Борисова.

С российской стороны в мероприятии также участвовали министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут способствовать обеспечению энергобезопасности Европы, заявил президент России Владимир Путин во время запуска инфраструктурного проекта. По словам российского лидера, это событие станет важнейшей вехой для всего европейского континента.

Как проходила церемония запуска газопровода, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Теги:
Газпром, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, газопровод, Болгария, Сербия, Турция, Россия



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