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Конфликт Ирана и США: снизится ли напряженность на Ближнем Востоке

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что обеспокоены ростом напряженности между США и Ираном.

Эскалация произошла на фоне убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

Убийство иранского генерала обнажает слабость США >>

Американские военные провели операцию по его ликвидации в ночь на 3 января. Приказ был отдан лично президентом США Дональдом Трампом. Позднее он заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из американских посольств, однако каких-либо деталей он не привел.

В четверг палата представителей США приняла резолюцию, в которой ограничила права Трампа вести военные действия против Ирана. В Белом доме раскритиковали документ и заявили, что он не имеет силы закона и не обязателен к исполнению.

Подробности смотрите в нашем видео.

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Теги:
США, Иран



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