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Американец переделал мультфильм Disney ради предложения руки и сердца – видео

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Lee Loechler
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200110/13191959/Amerikanets-peredelal-multfilm-Disney-radi-predlozheniya-ruki-i-serdtsa--video.html

Житель Нью-Йорка решил сделать предложение своей возлюбленной оригинальным способом, переделав концовку знаменитой диснеевской сказки.

Как пишет CBS Boston, Ли Лочлер, профессиональный режиссер, шесть месяцев анимировал мультфильм "Спящая красавица", в котором главными героями — принцессой Авророй и принцем Филиппом — сделал себя и свою девушку.

Перед Новым годом мужчина позвал свою возлюбленную в кинотеатр, собрав в зале всех друзей и родственников.

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По сценарию главные герои фильма внезапно поменялись и стали похожими на Ли и его девушку после эпизода с поцелуем принца. Фильм прервался в тот момент, когда герой на экране достал обручальное кольцо и "бросил" его настоящему Ли, сидевшему в переднем ряду.

Американец поймал подброшенную за сценой шкатулку с кольцом и попросил руки у своей любимой. 

Пораженная и растрогавшаяся девушка ответила своему парню согласием. После этого на экране появились финальные сцены "Спящей красавицы", а все приглашенные в зале начали аплодировать.

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Теги:
Невеста, жених, мультфильм, свадьба



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