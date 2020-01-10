Американец переделал мультфильм Disney ради предложения руки и сердца – видео

Как пишет CBS Boston, Ли Лочлер, профессиональный режиссер, шесть месяцев анимировал мультфильм "Спящая красавица", в котором главными героями — принцессой Авророй и принцем Филиппом — сделал себя и свою девушку.

Перед Новым годом мужчина позвал свою возлюбленную в кинотеатр, собрав в зале всех друзей и родственников.

По сценарию главные герои фильма внезапно поменялись и стали похожими на Ли и его девушку после эпизода с поцелуем принца. Фильм прервался в тот момент, когда герой на экране достал обручальное кольцо и "бросил" его настоящему Ли, сидевшему в переднем ряду.

Американец поймал подброшенную за сценой шкатулку с кольцом и попросил руки у своей любимой.

Пораженная и растрогавшаяся девушка ответила своему парню согласием. После этого на экране появились финальные сцены "Спящей красавицы", а все приглашенные в зале начали аплодировать.