Владимир Путин понаблюдал за учениями ВМФ у берегов Крыма

Всего в учениях приняли участие более 30 кораблей, подводная лодка и около 40 единиц военной авиации.

В акватории Черного моря у берегов Крыма прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов.

В ходе маневров военные суда выполнили пуски ракет "Калибр" и "Москит", авиация отработала боевую стрельбу крылатыми ракетами "Кинжал", а береговой ракетный комплекс "Утес" поразил надводные цели.

Президент России Владимир Путин с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал за ходом стрельб. Всего в учениях приняли участие более 30 кораблей, подводная лодка и около 40 единиц военной авиации.