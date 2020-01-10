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Владимир Путин понаблюдал за учениями ВМФ у берегов Крыма

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Ruptly / Министерство обороны РФ
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200110/13192338/Vladimir-Putin-ponablyudal-za-ucheniyami-VMF-u-beregov-Kryma.html

Всего в учениях приняли участие более 30 кораблей, подводная лодка и около 40 единиц военной авиации.

В акватории Черного моря у берегов Крыма прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов.

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В ходе маневров военные суда выполнили пуски ракет "Калибр" и "Москит", авиация отработала боевую стрельбу крылатыми ракетами "Кинжал", а береговой ракетный комплекс "Утес" поразил надводные цели.

Президент России Владимир Путин с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал за ходом стрельб. Всего в учениях приняли участие более 30 кораблей, подводная лодка и около 40 единиц военной авиации.




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