Путин рассказал о возможных последствиях большой войны на Ближнем Востоке

Российский лидер выразил надежду, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет.
Он отметил, что большая война приведет к "новым масштабным исходам людей с территорий традиционного проживания, к новым потокам беженцев", не только в Европу, но и в другие регионы.
"Это будет гуманитарная катастрофа, межрелигиозная катастрофа, экономическая катастрофа, потому что это приведет к разрушению или огромному ущербу для мировой экономики и мировой энергетики", — добавил президент.
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