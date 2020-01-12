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Путин рассказал о возможных последствиях большой войны на Ближнем Востоке

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Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, накалившуюся после гибели генерала Касема Сулеймани.

Российский лидер выразил надежду, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет.

Американская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке
© AP Photo / Nasser Nasser
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"То, что там война идет — мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдет, это было бы катастрофой не только для региона, Ближнего Востока, но и для всего мира" , — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что большая война приведет к "новым масштабным исходам людей с территорий традиционного проживания, к новым потокам беженцев", не только в Европу, но и в другие регионы.

"Это будет гуманитарная катастрофа, межрелигиозная катастрофа, экономическая катастрофа, потому что это приведет к разрушению или огромному ущербу для мировой экономики и мировой энергетики", — добавил президент.

Подробности смотрите в видео.

Теги:
Видео, беженцы, катастрофа, война, Конфликт, Ближний Восток, Владимир Путин



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