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Что пожелали женщины мужчинам в канун Дня защитников Родины — видео

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В Узбекистане 14 января традиционно отмечается мужской праздник, приуроченный к созданию вооруженных сил страны.

В этом году торжества начались задолго до самого Дня защитников Родины и прошли во всех регионах республики. Узбекистанцы стали свидетелями не только парадов и военно-патриотических мероприятий, но и могли детально изучить военную технику, находящуюся на вооружении узбекской армии.

В канун праздника женщины поздравили своих сыновей, мужей, отцов и братьев с праздником, пожелав, прежде всего, крепкого здоровья, успехов в службе и мирного неба над головой.

Самые теплые пожелания для тех, кто стоит на страже покоя своей страны - смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Теги:
День защитника Отечества, Вооруженные силы, Узбекистан



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