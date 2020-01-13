Что пожелали женщины мужчинам в канун Дня защитников Родины — видео

В этом году торжества начались задолго до самого Дня защитников Родины и прошли во всех регионах республики. Узбекистанцы стали свидетелями не только парадов и военно-патриотических мероприятий, но и могли детально изучить военную технику, находящуюся на вооружении узбекской армии.

В канун праздника женщины поздравили своих сыновей, мужей, отцов и братьев с праздником, пожелав, прежде всего, крепкого здоровья, успехов в службе и мирного неба над головой.

Самые теплые пожелания для тех, кто стоит на страже покоя своей страны - смотрите в видео Sputnik Узбекистан.